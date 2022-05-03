Сакки унизил звёзд «Ливерпуля»

Известный итальянский специалист Арриго Сакки, поработавший в «Милане» и мадридском «Атлетико», поделился мнением об игроках «Ливерпуля». По его мнению, мерсисайдские футболисты не соответствуют мировому уровню.

«В «Ливерпуле» нет футболистов мирового класса. Когда Салах выступал в Серии А, он был хорошим игроком, но явно не мирового уровня. Но стоит признать, что команда Клоппа показывает интенсивный футбол в очень высоком темпе», - передает слова тренера газета Marca.

В этом сезоне «Ливерпуль» идет на втором месте в АПЛ и борется за выход в финал Лиги чемпионов.