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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Сакки унизил звёзд «Ливерпуля»

03 Мая 2022 • 14:26 Комментировать (2)

Известный итальянский специалист Арриго Сакки, поработавший в «Милане» и мадридском «Атлетико», поделился мнением об игроках «Ливерпуля». По его мнению, мерсисайдские футболисты не соответствуют мировому уровню.

«В «Ливерпуле» нет футболистов мирового класса. Когда Салах выступал в Серии А, он был хорошим игроком, но явно не мирового уровня. Но стоит признать, что команда Клоппа показывает интенсивный футбол в очень высоком темпе», - передает слова тренера газета Marca.

В этом сезоне «Ливерпуль» идет на втором месте в АПЛ и борется за выход в финал Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Арриго Сакки
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