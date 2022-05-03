Бускетс отклонил предложения из МЛС

Полузащитник каталонской «Барселоны» Серхио Бускетс намерен остаться в команде на следующий сезон. По сообщениям журналиста Фабрицио Романо, интерес в услугах хавбека выразили несколько клубов из МЛС, но футболист решил отвергнуть все предложения.

Контракт Бускетса с «Барселоной» действует до окончания сезона 2022/23. Ожидается, что в июне 2023 футболист станет свободным агентом, так как «сине-гранатовые» не намерены продлевать соглашение из-за возраста игрока. В этот момент вариант с переездом в МЛС может стать для Бускетса более актуальным.

Напомним, ранее сообщалось, что Бускетс может покинуть «Барселону» уже этим летом.