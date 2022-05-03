Рангник спрогнозировал будущее Роналду в «Манчестер Юнайтед»

У наставника «Манчестер Юнайтед» Ральфа Рангника поинтересовались насчет будущего в команде португальца Криштиану Роналду. Немецкий специалист считает, что 37-летнему игроку не стоит покидать клуб.

«Уход Криштиану? А почему он должен уходить из «МЮ»? У него действующий контракт. Думаю, он останется в команде на следующий сезон», - передает слова специалиста инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

Ранее Роналду ответил на вопрос британских журналистов о возможном уходе из профессионального футбола.

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