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Рангник спрогнозировал будущее Роналду в «Манчестер Юнайтед»

03 Мая 2022 • 13:53 Комментировать

У наставника «Манчестер Юнайтед» Ральфа Рангника поинтересовались насчет будущего в команде португальца Криштиану Роналду. Немецкий специалист считает, что 37-летнему игроку не стоит покидать клуб.

«Уход Криштиану? А почему он должен уходить из «МЮ»? У него действующий контракт. Думаю, он останется в команде на следующий сезон», - передает слова специалиста инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

Ранее Роналду ответил на вопрос британских журналистов о возможном уходе из профессионального футбола.

«Манчестер Юнайтед» готов продать Роналду и назвал стоимость нападающего

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Ральф Рангник
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