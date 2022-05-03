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Брат Лингарда раскритиковал «Манчестер Юнайтед»

03 Мая 2022 • 12:59 Комментировать

История Джесси Лингарда в «Манчестер Юнайтед» практически закончена - его контракт истекает летом, о продлении соглашения речи не идет, на поле Лингард в последнее время не появляется... В последнем домашнем матче против «Брентфорда» его даже не выпустили на поле, попрощаться с фанами. И вот слово решил взять его брат.

- Двадцать лет верной службы клубу, потом и кровью. Трофеи, важные голы - и теперь даже не дали попрощаться... Я не удивляюсь тому, что этой команды не будет в Лиге чемпионов. Джесси тут с девяти лет - но ему не дали попрощаться с болельщиками. Ну и пусть. Семья гордится тобой, Джесси, - написал в одной из социальных сетей его брат.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Джесси Лингард
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