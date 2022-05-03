Брат Лингарда «прошёлся» по руководству «Манчестер Юнайтед»

Луи Скотт, который является братом вингера «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда, подверг критике манкунианский клуб.

«20 лет крови и пота, четыре внутренних кубка, три мяча в финальном домашнем матче. Не удивлен, что в следующем сезоне вас ждет Лига конференций. Клубом руководят люди, которые даже не знают определения офсайда», - гласит сообщение Скотта в социальной сети.

В последнем домашнем поединке сезона-2021/2022 «красные дьяволы» отпраздновали победу над «Брентфордом» со счетом 3:0. На сегодняшний день манкунианцы идут шестыми в турнирной таблице АПЛ.