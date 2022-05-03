Конте хочет усилить «Тоттенхэм» игроком «Интера»

Защитник Стефан де Врей, который принадлежит миланскому «Интеру», может сменить итальянский чемпионат на английскую Премьер-лигу. На голландского футболиста уже есть конкретный претендент.

По информации Football Insider, новым местом работы защитника может стать лондонский «Тоттенхэм», который сейчас тренирует Антонио Конте. Итальянский коуч хорошо знаком с возможностями Стефана по совместной работе в «Интере».

Сумма потенциального трансфера оценивается в 25 миллионов евро. Действующий трудовой договор де Врея с «нерадзурри» рассчитан до конца следующего сезона.