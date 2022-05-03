«Челси» хочет подписать Тилеманса

Боссы лондонского «Челси» планируют в летнее трансферное окно перехватить у конкурентов бельгийского полузащитника «Лестера» Юри Тилеманса.

По информации Calciomercato, лондонская команда очень хочет подписать этим летом 24-летнего футболиста, за которым также охотятся «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Сам же Тилеманс хотел бы продолжить свою карьеру в мадридском «Реале». Напомним, что действующее соглашение полузащитника с «Лестером» рассчитано до июня 2023 года.

В этом сезоне Юри Тилеманс провёл в английском чемпионате 28 поединков, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя ассистами.