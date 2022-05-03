Рой Кин оценил возможность ухода Роналду из «Манчестер Юнайтед»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный тренер Рой Кин поделился мнением касательно слухов о возможном уходе португальца Криштиану Роналду в другой клуб.

«Если команда зависит от форварда, которому 37 лет, нужно держаться за этого игрока. Я бы сделал именно так. Он много забивает и своими выступлениями показывает, что готов остаться. Но клубу нужно собрать вокруг Роналду других нападающих, чтобы была конкурентная среда», - передает слова ирландца Sky Sports.

Криштиану вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом прошлого года, заключив двухлетнее трудовое соглашение.

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