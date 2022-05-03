«Манчестер Юнайтед» готов выложить за Мартинеса 42 млн евро

Руководители «Манчестер Юнайтед» очень хотят в летнее трансферное окно заполучить в свои ряды звёздного аргентинского нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.

По информации Daily Express, «красные дьяволы» готовы выложить за 24-летнего аргентинского футболиста 42 миллиона евро и включить в сделку французского форварда Антони Марсьяля, который в данный момент на правах аренды выступает в испанском чемпионате за «Севилью». Сам Лаутаро пока не горит желанием покидать миланский клуб.

В этом сезоне Лаутаро Мартинес провёл в итальянской лиге 32 матча, в которых отметился 17 забитыми мячами и тремя ассистами.