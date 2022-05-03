«Арсенал» хочет усилить атаку и рассматривает четырёх нападающих

В «Арсенале» определились с позицией, которую клуб попробует усилить в летнее межсезонье. Лондонцы намерены пригласить в команду нового нападающего.

По данным Football.London, в трансферном шорт-листе «канониров» фигурируют сразу четверо атакующих футболистов. Речь идет о Дарвине Нуньесе («Бенфика»), Габриэле Жезусе («Ман Сити»), Коди Гакпо (ПСВ) и Тэмми Абрахаме («Рома»).

За четыре тура до окончания розыгрыша английской Премьер-лиги подопечные Микеля Артеты продолжают борьбу за путевку в Лигу чемпионов. В данный момент «Арсенал» занимает четвертое место в таблице.