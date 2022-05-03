«Ливерпуль» может подписать рекордный спонсорский контракт

Руководство «Ливерпуля» и банк Standard Chartered близки к продлению сотрудничества. Согласно сведениям таблоида Daily Mail, стороны активно обсуждают новую сделку, которая может стать рекордной в истории.

Действующее соглашение рассчитано до 2023 года, и спонсор готов продлить его с увеличением выплат. В настоящий момент Standard Chartered платит мерсисайдцам 47 миллионов евро ежегодно. Согласно новому договору, сумма может увеличиться в два раза – до 95 миллионов евро в год.

В текущем сезоне подопечные Юргена Клоппа вышли в полуфинал Лиги чемпионов, где сражаются с «Вильярреалом», а в АПЛ команда идет второй, уступая «Ман Сити» всего одно очко.