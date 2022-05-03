Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» может подписать рекордный спонсорский контракт

03 Мая 2022 • 10:25 Комментировать

Руководство «Ливерпуля» и банк Standard Chartered близки к продлению сотрудничества. Согласно сведениям таблоида Daily Mail, стороны активно обсуждают новую сделку, которая может стать рекордной в истории.

Действующее соглашение рассчитано до 2023 года, и спонсор готов продлить его с увеличением выплат. В настоящий момент Standard Chartered платит мерсисайдцам 47 миллионов евро ежегодно. Согласно новому договору, сумма может увеличиться в два раза – до 95 миллионов евро в год.

В текущем сезоне подопечные Юргена Клоппа вышли в полуфинал Лиги чемпионов, где сражаются с «Вильярреалом», а в АПЛ команда идет второй, уступая «Ман Сити» всего одно очко.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Мая
11:28 · Англия. Премьер-лига
Брат Лингарда «прошёлся» по руководству «Манчестер Юнайтед»
11:15 · Англия. Премьер-лига
Конте хочет усилить «Тоттенхэм» игроком «Интера»
11:13 · Англия. Премьер-лига
Продолжается удивительная 38-летняя серия «Манчестер Юнайтед»
11:08 · Англия. Премьер-лига
«Челси» хочет подписать Тилеманса
10:52 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин оценил возможность ухода Роналду из «Манчестер Юнайтед»
10:51 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов выложить за Мартинеса 42 млн евро
10:32 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет усилить атаку и рассматривает четырёх нападающих
10:25 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может подписать рекордный спонсорский контракт
10:08 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов продать Лукаку и назвал стоимость форварда
09:59 · Англия. Премьер-лига
Златан: Через три месяца в «Манчестер Юнайтед» ненавистники полюбили меня
09:54 · Англия. Премьер-лига
Роналду выдал лучший результат в АПЛ по голам в домашних матчах в этом сезоне
09:45 · Англия. Премьер-лига
Роналду опубликовал эмоциональный пост 1
09:42 · Англия. Премьер-лига
«Он не может бегать»: Клопп рассказал о травме Фирмино
09:37 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Вулверхэмптона» хотел бы перейти в «Барселону»
09:37 · Англия. Премьер-лига
Рангник рассказал, чего не хватает «Манчестер Юнайтед» для успеха
Все новости
Рекомендуем