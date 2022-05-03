«Челси» готов продать Лукаку и назвал стоимость форварда

Бельгийский центрфорвард Ромелу Лукаку недоволен своим положением в лондонском «Челси» и готов покинуть команду в грядущее трансферное окно. Боссы английского клуба не станут препятствовать уходу игрока, если за него заплатят хорошие деньги.

По данным журналистов Sky Germany, в стане «пенсионеров» уже определились с ценником на Ромелу. «Челси» намерен выручить с его продажи 63 миллиона фунтов (75 миллионов евро).

Ранее сообщалось, что в услугах Лукаку заинтересованы мюнхенская «Бавария» и каталонская «Барселона».

Срок действия контракта бельгийца с «Челси» истекает в 2026 году.