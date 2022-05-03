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Златан: Через три месяца в «Манчестер Юнайтед» ненавистники полюбили меня

03 Мая 2022 • 09:59 Комментировать

Опытный нападающий «Милана» Златан Ибрагимович вспомнил о временах, когда он играл за английский «Манчестер Юнайтед».

Златан сказал, что ему было очень весело в «Манчестер Юнайтед», ведь многие были против его перехода, но через три месяца все ненавистники полюбили его. Ибрагимович отметил, что ему нравится чувствовать ненависть, ведь она лучше всего помогает проявить свои самые лучшие качества.

Напомним, что Златан Ибрагимович выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2016 по 2018 год. В составе «красных дьяволов» швед провёл 53 матча и отметился 29 забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович
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