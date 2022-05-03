Роналду выдал лучший результат в АПЛ по голам в домашних матчах в этом сезоне

Звёздный португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду выдал лучший результат в АПЛ по забитым мячам в домашних матчах в этом сезоне.

37-летний португальский форвард в этом сезоне в домашних поединках забил солидные 14 голов. По этому показателю Роналду лидирует в английском чемпионате. На второй строчке с 13 забитыми мячами идёт нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин, а тройку замыкает египтянин Мохамед Салах из «Ливерпуля» с 11 голами.

Криштиану Роналду провёл в этом сезоне в английской лиге 29 матчей, в которых забил 18 мячей и сделал три передачи.