Полузащитник «Вулверхэмптона» хотел бы перейти в «Барселону»

Португальский полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш этим летом хотел бы сменить клубную прописку и перебраться в «Барселону».

По информации издания sport.es, 25-летний португальский футболист мечтает выступать за каталонскую команду, хотя в его услугах активно заинтересованы английские топ-клубы, а именно «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал». Напомним, что боссы «Вулверхэмптона» хотят выручить с продажи игрока не менее 100 миллионов евро.

В этом сезоне Рубен Невеш провёл в английском чемпионате 29 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.