«Арсенал» назвал сумму, какую готов потратить на Лаутаро Мартинеса

Нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес, выступающий на клубном уровне за миланский «Интер», имеет вариант продолжения карьеры на Туманном Альбионе. В подписании игрока заинтересован лондонский «Арсенал».

По сведениям журналиста Экрема Конура, боссы «канониров» готовы выделить солидную сумму на трансфер 24-летнего голеадора. Англичане намерены заплатить миланцам за Мартинеса 60 миллионов евро.

При этом стоит отметить, что действующий контракт Лаутаро с «Интером» рассчитан до 2026 года. В этом сезоне он забил 21 гол в 45 встречах в различных соревнованиях.