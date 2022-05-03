Фердинанд: Без Роналду «Манчестер Юнайтед» окажется на 15-16 месте в АПЛ

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался по поводу перспектив манчестерской команды без звёздного португальского форварда Криштиану Роналду.

Фердинанд сказал, что если 37-летний португальский футболист не будет играть, то «красные дьяволы» в итоге окажутся на 15-16 месте в турнирной таблице, а может и даже ниже. Экс-защитник отметил, что он будет потрясен, если новый тренер «Юнайтед» Эрик тен Хаг скажет, что Роналду ему не нужен.

В этом сезоне Криштиану Роналду провёл в английском чемпионате 29 поединков, в которых отметился 18 забитыми мячами и тремя ассистами.