Бруну Фернандеш: Хочу видеть трофеи, а не считать свои голы

Португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался после победы своей команды над «Брентфордом».

Фернандеш заявил, что ему было приятно снова отметиться забитым мячом, ведь прошло много времени с тех пор, как он последний раз поражал ворота соперников. Португалец отметил, что для него личные достижения не имеют большого значения, ведь он хочет видеть трофеи, а не считать свои голы.

Напомним, что в этом сезоне Бруну Фернандеш провёл в английском чемпионате 34 матча, в которых отметился десятью забитыми мячами и шестью ассистами.