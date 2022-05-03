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Бруну Фернандеш: Хочу видеть трофеи, а не считать свои голы

03 Мая 2022 • 08:14 Комментировать

Португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался после победы своей команды над «Брентфордом».

Фернандеш заявил, что ему было приятно снова отметиться забитым мячом, ведь прошло много времени с тех пор, как он последний раз поражал ворота соперников. Португалец отметил, что для него личные достижения не имеют большого значения, ведь он хочет видеть трофеи, а не считать свои голы.

Напомним, что в этом сезоне Бруну Фернандеш провёл в английском чемпионате 34 матча, в которых отметился десятью забитыми мячами и шестью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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