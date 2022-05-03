Роналду забил 6 голов в 4 последних матчах

Звёздный португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в последнее время радует болельщиков своей результативностью.

37-летний португальский футболист в последних четырёх матчах в составе «красных дьяволов» отметился шестью забитыми мячами. Стоит отметить, что Криштиану забивал не только в ворота «Норвича» и «Брентфорда», но и огорчал голкиперов «Челси» и «Арсенала».

На данный момент Криштиану Роналду провёл в английском чемпионате в этом сезоне 29 поединков, в которых отметился 18 забитыми мячами и тремя результативными передачами.