Каррагер: Тренер сборной Австрии не должен подрабатывать в «Манчестер Юнайтед»

Экс-защитник «Ливерпуля», а ныне популярный эксперт Джейми Каррагер высказался по поводу работы немецкого тренера Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед».

Каррагер сказал, что главный тренер австрийской сборной не должен подрабатывать в «Манчестер Юнайтед», ведь это просто полная бессмыслица. Напомним, что недавно Рангник заключил соглашение со сборной Австрии, с которой специалист будет работать после завершения этого сезона.

На данный момент «красные дьяволы» под шефством Ральфа Рангника занимают лишь шестую строчку в турнирной таблице английском чемпионате.