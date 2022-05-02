Полузащитник «РБ Лейпциг» Конрад Лаймер привлёк внимание «Тоттенхэма» и «Ливерпуля». Талантливый австриец стал в этом сезоне одним из лидеров клуба, который претендует попасть в Лигу чемпионов.

Лаймер перешел в «РБ Лейпциг» в 2016 году из австрийского «Ред Булла». В прошлом сезоне игрок провел лишь три игры в Бундеслиге.

В этом сезоне футболист провел в чемпионате Германии 23 матча, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 26 миллионов евро. Его контракт с «РБ Лейпциг» истекает в 2023 году.