«ПСЖ» включился в гонку за Осимхеном

«ПСЖ» включился в гонку за нападающего «Наполи» Виктора Осимхена. Форвардом также интересуется «Арсенал». Ранее представители «Наполи» заявили, что не отпустят игрока менее, чем за 100 миллионов евро.

Французский клуб видит в Осимхене кандидатуру на замену Килиана Мбаппе, если его переход в мадридский «Реал» все же состоится.

«Осимхен идеально подходит для «ПСЖ» или «Арсенала», но они должны знать, что цена составляет минимум 100 миллионов евро», - отметил специалист по трансферному рынку Джанлука ди Марцио.

В этом сезоне Осимхен провел в Серии А 24 матча, забил 13 голов и отдал 2 результативные передачи.