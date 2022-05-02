Бергвейн подумывает об уходе из «Тоттенхэма»

Полузащитник «Тоттенхэма» Стевен Бергвейн признался, что вряд ли получит место в стартовом составе команды Антонио Конте, и готов рассмотреть варианты с трансфером.

На вопрос Algemeen Dagblad, думает ли он о своих шансах пробиться в стартовый состав «шпор», вингер ответил: «Здесь? Честно говоря, я так не думаю. Атака работает хорошо, но мне не приходится много играть».

Одним из клубов, в который может перейти Бергвейн, называют «Аякс». Футболист хочет получить больше игрового времени, чтобы попасть в заявку сборной Голландии на чемпионат мира в Катаре.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 22 матча, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.