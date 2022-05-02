«Норвич» готов продать игрока, на которого охотятся «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал»

Топ-клубы английской Премьер-лиги в лице «Манчестер Юнайтед» и лондонского «Арсенала» поборются за подписание защитника «Норвича» Макса Ааронса.

Как стало известно журналистам The Telegraph, «канарейки», досрочно вылетевшие в Чемпионшип, готовы рассмотреть предложения по 22-летнему игроку. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 22 миллиона евро. Контракт Ааронса рассчитан до середины 2024 года.

В текущем розыгрыше английского чемпионата защитник провел 30 матчей, в которых сделал один ассист и получил семь желтых карточек.