Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Норвич» готов продать игрока, на которого охотятся «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал»

02 Мая 2022 • 14:18 Комментировать (1)

Топ-клубы английской Премьер-лиги в лице «Манчестер Юнайтед» и лондонского «Арсенала» поборются за подписание защитника «Норвича» Макса Ааронса.

Как стало известно журналистам The Telegraph, «канарейки», досрочно вылетевшие в Чемпионшип, готовы рассмотреть предложения по 22-летнему игроку. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 22 миллиона евро. Контракт Ааронса рассчитан до середины 2024 года.

В текущем розыгрыше английского чемпионата защитник провел 30 матчей, в которых сделал один ассист и получил семь желтых карточек.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Норвич Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Макс Ааронс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
02.05  22:00 Манчестер Юнайтед ... Брентфорд 1.50 4.70 6.20
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Мая
15:41 · Англия. Премьер-лига
Салах не прочь продолжить карьеру в «ПСЖ»
15:23 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» включился в гонку за Осимхеном
14:59 · Англия. Премьер-лига
Конте выиграл 65 из своих первых 100 матчей в АПЛ – больше только у Моуринью и Гвардиолы
14:33 · Англия. Премьер-лига
Джо Гомес попал в сферу интересов «Астон Виллы»
14:26 · Англия. Премьер-лига
Бергвейн подумывает об уходе из «Тоттенхэма»
14:25 · Англия. Премьер-лига
Ласселс: «Мы можем гордиться своей игрой в последние месяцы»
14:18 · Англия. Премьер-лига
«Норвич» готов продать игрока, на которого охотятся «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» 1
14:09 · Англия. Премьер-лига
Анри раскритиковал «Арсенал» за игнорирование Салиба
14:00 · Англия. Премьер-лига
Лапорт признался, что внимательно следит за результатами «Ливерпуля»
13:58 · Англия. Премьер-лига
Каррик оценил шансы «Арсенала» попасть в Лигу чемпионов
13:50 · Англия. Премьер-лига
Салиба не против вернуться в «Арсенал»
13:46 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» обозначил приоритетную трансферную цель
13:45 · Англия. Премьер-лига
Рангник высказался о причинах успеха «Манчестер Сити» и «Ливерпуля»
13:37 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «Я не выпустил Лукаку, потому что у меня больше не было замен»
13:20 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» повесил ценник на Ришарлисона, которым интересуется «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем