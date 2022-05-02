«Манчестер Юнайтед» готов продать Роналду и назвал стоимость нападающего

Звездный центрфорвард Криштиану Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед» по завершении нынешнего сезона, информацию опубликовали журналисты таблоида Daily Express.

По данным источника, боссы английского гранда готовы продать 37-летнего бомбардира, если за него предложат более 12 миллионов евро. В клубе хотят разгрузить зарплатную ведомость путем продажи Криштиану. Окончательное решение по будущему Роналду примет новый наставник манкунианцев Эрик тен Хаг.

Португалец вернулся на «Олд Траффорд» в августе 2021 года. Его контракт рассчитан до конца следующего сезона.

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