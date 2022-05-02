«Арсенал» обозначил приоритетную трансферную цель

В лондонском «Арсенале» начинают подумывать об усилении в летнее трансферное окно. Наставник столичного коллектива Микель Артета намерен пригласить в команду нового центрального полузащитника.

Согласно данным Football.London, в трансферном шорт-листе «канониров» сейчас фигурируют два претендента на это место. Речь идет о Юри Тилемансе из «Лестера» и Орельене Чуамени, правами на которого владеет «Монако». Оба футболиста оцениваются примерно в 70 миллионов евро.

Отмечается, что «Арсенал» рассматривает вышеназванных игроков в качестве замены Томасу Патри, которого клуб планирует продать.