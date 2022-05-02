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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рангник высказался о причинах успеха «Манчестер Сити» и «Ливерпуля»

02 Мая 2022 • 13:45 Комментировать

Немецкий наставник «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал о том, почему «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» столь успешно выступают в последних сезонах.

Рангник заявил, что и «Сити», и «Ливерпуль» покупали кого-то в каждое трансферное окно, так что команды постоянно усиливали состав. Немецкий специалист отметил, что он не будет удивлён, если в финале Лиги чемпионов в этом сезоне сыграют команды Гвардиолы и Клоппа. Тренер «Юнайтед» добавил, что пример «Сити» и «Ливерпуля» даёт надежду на то, что «красные дьяволы» смогут провести быструю перестройку.

Напомним, что на данный момент манкунианцы под шефством Рангника занимают лишь шестую строчку в таблице АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Ральф Рангник
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