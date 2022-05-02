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«Эвертон» повесил ценник на Ришарлисона, которым интересуется «Манчестер Юнайтед»

02 Мая 2022 • 13:20 Комментировать

В английском «Эвертоне» готовы рассмотреть вариант расставания с бразильским нападающим Ришарлисоном.

По данным портала Footballinsider247, «ириски» готовы продать 24-летнего футболиста, если будут выполнены их финансовые требования. «Эвертон» расстанется с Ришарлисоном в том случае, если за него заплатят порядка 50 миллионов фунтов (59 миллионов евро).

Ранее ходили слухи об интересе к бразильцу со стороны «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасла» и лондонского «Тоттенхэма».

Контракт форварда с «ирисками» рассчитан до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Ришарлисон
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