«Эвертон» повесил ценник на Ришарлисона, которым интересуется «Манчестер Юнайтед»

В английском «Эвертоне» готовы рассмотреть вариант расставания с бразильским нападающим Ришарлисоном.

По данным портала Footballinsider247, «ириски» готовы продать 24-летнего футболиста, если будут выполнены их финансовые требования. «Эвертон» расстанется с Ришарлисоном в том случае, если за него заплатят порядка 50 миллионов фунтов (59 миллионов евро).

Ранее ходили слухи об интересе к бразильцу со стороны «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасла» и лондонского «Тоттенхэма».

Контракт форварда с «ирисками» рассчитан до лета 2024 года.