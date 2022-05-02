Форвард «Барселоны» заинтересовал несколько клубов АПЛ

Сразу несколько представителей английской Премьер-лиги заинтересованы в подписании голландского форварда Мемфиса Депая, ныне играющего в Испании за «Барселону».

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, оформить переход игрока хотят несколько клубов, названия которых пока не раскрываются. При этом ни одному из претендентов не удалось продвинуться в переговорах, поскольку Депай видит свое будущее в каталонском коллективе.

28-летний нападающий выступает за «сине-гранатовых» с лета 2021 года. Его контракт с «Барсой» рассчитан до конца сезона-2022/2023.