Игроки «Манчестер Юнайтед» собираются совершить круг почёта в последнем матче сезона

Игроки «Манчестер Юнайтед» собираются совершить круг почёта в последнем домашнем матче сезона, даже несмотря на акции протестов со стороны болельщиков.

«Юнайтед» в понедельник, 2 мая, встретится на своем стадионе с «Брентфордом». Перед этой игрой фанаты договорились продолжить акцию, направленную против владельцев клуба Глейзеров. Фанаты собираются выставить баннеры, а на 73-й минуте игры покинуть трибуны в знак неодобрения 17-летнего владения клубом нынешними хозяевами.

«Манчестер Юнайтед» неудачно провел сезон – клуб не выиграл ни одного трофея, несмотря на присутствии в команде многочисленных звезд и подписание летом Криштиану Роналду. Команда занимает шестое место, практически лишив себя шансов выступать в следующем сезоне в Лиги чемпионов.