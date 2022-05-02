Лукаку недоволен количеством игрового времени в «Челси»

Бельгийский нападающий «Челси» Ромелу Лукаку недоволен количество игрового времени, которое он получает в лондонской команде в этом сезоне.

По информации Goal.com, 28-летний бельгийский футболист недоволен тем, сколько игрового времени ему предоставляет наставник «Челси» Томас Тухель. Лукаку хотел бы получить доверие тренерского штаба и чаще выходить на поле. Напомним, что в прессе ходят слухи о том, что форвард летом может покинуть «Челси» и вернуться в Италию.

В этом сезоне Ромелу Лукаку провёл в английском чемпионате 23 поединка и отметился лишь пятью забитыми мячами.