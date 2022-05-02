Гвардиола признал, что Фоден пока не может полноценно играть в полузащите

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил журналистам, что видит в Филе Фодене первоклассного полузащитника в будущем, но признал, что футболист пока не научился диктовать темп игры.

Гвардиола сравнил Фодена с Кевином де Брёйне и Давидом Сильвой и отметил, что молодому футболисту пока не хватает навыков, чтобы полностью соответствовать для игры в центре поля.

Наставник «Манчестер Сити» добавил, что на данный момент энергию Фодена лучше всего использовать на фланге нападения.

В этом сезоне Фоден провел в АПЛ 25 матчей, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.