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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола признал, что Фоден пока не может полноценно играть в полузащите

02 Мая 2022 • 12:38 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил журналистам, что видит в Филе Фодене первоклассного полузащитника в будущем, но признал, что футболист пока не научился диктовать темп игры.

Гвардиола сравнил Фодена с Кевином де Брёйне и Давидом Сильвой и отметил, что молодому футболисту пока не хватает навыков, чтобы полностью соответствовать для игры в центре поля.

Наставник «Манчестер Сити» добавил, что на данный момент энергию Фодена лучше всего использовать на фланге нападения.

В этом сезоне Фоден провел в АПЛ 25 матчей, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Фил Фоден
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