Агент рассказал, перейдёт ли Милинкович-Савич в «Манчестер Юнайтед» или «ПСЖ»

Ведущий полузащитник римского «Лацио» Сергей Милинкович-Савич в ближайшем будущем вряд ли окажется в другом клубе. О судьбе своего клиента высказался агент Матея Кежман.

Как сообщает в социальной сети инсайдер Адриен Гренье, футболиста не будет в «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ», с которыми его связывали в последнее время европейские СМИ. По словам Кежмана, с этими клубами переговоры не ведутся.

Милинкович-Савич играет за итальянский коллектив с 2015 года и является лидером команды. Его трудовой договор с клубом истекает летом 2024 года.