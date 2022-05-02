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Френки де Йонг - приоритетная цель для «Манчестер Юнайтед»

02 Мая 2022 • 12:28 Комментировать

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг стал приоритетной целью для «Манчестер Юнайтед». Эрик тен Хаг, который возглавит английский клуб по окончании сезона, сделает приобретение голландского полузащитника главной трансферной целью.

Будущее футболиста в «Барселоне» остается под вопросом, после того как президент каталонского клуба Жоан Лапорта заявил, что отпустит игрока, если поступит достойное предложение. «Юнайтед» готов предложить в обмен на футболиста Гарри Магуайра, Алекса Теллеса или Маркуса Рэшфорда, сообщает Barca Universal.

В этом сезоне де Йонг провел в Ла Лиге 29 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Френки де Йонг
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