Далот о Роналду: «Всегда большой плюс, когда такой человек есть в раздевалке»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот рассказал журналистам о положительном влиянии, которое Криштиану Роналду оказал на него.

«Я уверен, что говорю не только от себя – присутствие Роналду было одним из самых положительных моментов в этом сезоне. Работать с тем, у кого есть его культура, его профессионализм, его менталитет – было очень полезно для меня и моей карьеры», - сказал Далот.

Также он отметил, что Роналду является очень дружелюбным человеком вне поля.

«Когда он чувствует, что ему доверяют другие люди, он отдает вам себя на сто процентов. Здесь с ним все ладят, всем нравится, когда он рядом», - сказал защитник «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне Роналду провел в АПЛ 28 матчей, забил 17 голов и отдал 3 результативные передачи. В последнее время участились слухи, что португальский ветеран летом покинет английский клуб.