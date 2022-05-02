Юная звезда «Ювентуса» вдохновляется игрой де Брёйне

Полузащитник «Ювентуса» Фабио Миретти заявил журналистам, что примером для него всегда была игра футболиста «Манчестер Сити» Кевина де Брёйне. Миретти дебютировал в стартовом составе туринского клуба в матче минувшего тура чемпионата Италии против «Венеции». «Ювентус» одержал домашнюю победу со счетом 2:1.

«Для меня дебют на стадионе вызвал неописуемые эмоции, ведь я всегда приходил сюда только как болельщик», — признался Миретти в интервью DAZN.

До этого матча Миретти сыграл несколько минут в Серии А, выходя исключительно на замену.

«Я считаю себя атакующим полузащитником, и меня вдохновляет де Брёйне. Но я также могу играть более важную роль», - сказал Миретти.

В этом сезоне 18-летний футболист сыграл 3 матча в Серии А, пока не отметившись результативными действиями.