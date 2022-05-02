«Манчестер Юнайтед» активизировал работу по трансферу Невеша

Руководители «Манчестер Юнайтед» активизировали работу по поводу трансфера португальского полузащитника «Вулверхэмптона» Рубена Невеша.

По информации Birmingham Mail, «красные дьяволы» летом очень хотят заполучить в свои ряды 25-летнего португальского футболиста, который как раз после окончания этого сезона планирует сменить клубную прописку. Стоит отметить, что в услугах Невеша также очень заинтересован лондонский «Арсенал».

За «волков» Рубен выступает с 2017 года. В этом сезоне португальский футболист провёл в АПЛ 29 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя ассистами.