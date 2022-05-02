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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Конте высказался о борьбе «Тоттенхэма» за попадание в топ-4 АПЛ

02 Мая 2022 • 10:25 Комментировать
Тоттенхэм
3:1
Лестер
окончен

В рамках 34-го тура чемпионата Англии лондонский «Тоттенхэм» переиграл «Лестер» со счетом 3:1. После завершения встречи рулевой «шпор» Антонио Конте высказался о борьбе за попадание в четверку лучших команд АПЛ.

«Когда я возглавил команду, никто не рассчитывал, что мы будем сражаться за место в топ-4. Но мои подопечные заслуженно добились успеха и борются за такое важное место в таблице. В Премьер-лиге очень непросто пробиться в Лигу чемпионов», - цитирует итальянского коуча BBC Sport.

По итогам 34 туров «Тоттенхэм» набрал 61 очко и занимает пятое место в таблице, отставая от идущего четвертым «Арсенала» на два балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
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