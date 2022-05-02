Конте высказался о борьбе «Тоттенхэма» за попадание в топ-4 АПЛ

В рамках 34-го тура чемпионата Англии лондонский «Тоттенхэм» переиграл «Лестер» со счетом 3:1. После завершения встречи рулевой «шпор» Антонио Конте высказался о борьбе за попадание в четверку лучших команд АПЛ.

«Когда я возглавил команду, никто не рассчитывал, что мы будем сражаться за место в топ-4. Но мои подопечные заслуженно добились успеха и борются за такое важное место в таблице. В Премьер-лиге очень непросто пробиться в Лигу чемпионов», - цитирует итальянского коуча BBC Sport.

По итогам 34 туров «Тоттенхэм» набрал 61 очко и занимает пятое место в таблице, отставая от идущего четвертым «Арсенала» на два балла.