Сон: «Золотая бутса — это мечта, но команда важнее всего»

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хынмын поделился с журналистами эмоциями после матча с «Лестером», который «шпоры» выиграли со счетом 3:1.

«Всегда приятно выигрывать таким образом. Забить три гола в Премьер-лиге — это непросто, но это была фантастическая игра команды и мы заслужили победу», - сказал игрок «Тоттенхэма» в интервью BBC Sport.

В этом матче Сон отметился дублем и помог «Тоттенхэму» в борьбе за попадание в зону Лиги чемпионов.

Также Сон прокомментировал соперничество с Салахом за звание лучшего бомбардира АПЛ.

«Если у меня будут шансы, я постараюсь забить. Золотая бутса — это мечта, но команда важнее всего», - сказал он.

На данный момент «Тоттенхэм» располагается на пятом месте, отставая от «Арсенала» на два очка.

Сон забил в этом сезоне в АПЛ 19 голов. Лидирует в списке бомбардиров Мохаммед Салах с 22 мячами.