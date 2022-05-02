Рангник высказался о будущем Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Рулевому «Манчестер Юнайтед» Ральфу Рангнику задали вопрос о будущем звездного португальского нападающего Криштиану Роналду. Его слова передает инсайдер Фабрицио Романо.

Немецкий специалист ответил на интерес журналиста следующим образом: «Об этом лучше спросить у Эрика тен Хага. КриРо уже доказал, что является важной частью системы «Юнайтед». При этом очевидно, что команде нужно больше атакующих игроков».

Напомним, что Эрик тен Хаг возглавит «красных дьяволов» по завершении текущего сезона. В настоящий момент специалист тренирует амстердамский «Аякс».