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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола принял решение по будущему Жезуса в «Манчестер Сити»

02 Мая 2022 • 09:59 Комментировать

Стала известна судьба бразильского форварда Габриэля Жезуса на фоне информации о скором переходе в «Манчестер Сити» норвежца Эрлинга Холанна из дортмундской «Боруссии». О будущем игрока высказался известный журналист Джанлука ди Марцио.

По словам инсайдера, которые цитирует Wettfreunde.net, бразилец останется в стане «горожан». В его услугах по-прежнему заинтересован наставник команды Хосеп Гвардиола. Испанский специалист хочет иметь в команде двух разноплановых нападающих.

В нынешнем розыгрыше английского чемпионата Жезус записал на свой счет восемь забитых мячей и восемь голевых передач в 25 поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Габриэль Жезус
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