Милнер может уговорить Салаха подписать новый контракт с «Ливерпулем»

Опытный английский полузащитник Джеймс Милнер может уговорить египетского форварда Мохамеда Салаха продлить соглашение с «Ливерпулем».

По информации издания The Telegraph, 29-летний египетский футболист пока ещё не принял окончательное решение по поводу своего будущего. На итоговое решение Салаха может повлиять опытный англичанин Джеймс Милнер, который находится в отличных отношениях с форвардом. Ветеран попытается уговорить Мохамеда подписать новый контракт с мерсисайдским клубом.

Напомним, что действующее соглашение египтянина с «Ливерпулем» рассчитано до лета 2023 года.