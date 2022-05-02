«Ливерпуль» предложил Милнеру продлить контракт

«Ливерпуль» предложил полузащитнику Джеймсу Милнеру продлить соглашение. Контракт 36-летнего футболиста истекает в следующем месяце, но главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп уверен, что игрок сможет принести еще много пользы команде, сообщает Telegraph. Клуб предложил Милнеру продлить соглашение еще на один сезон.

Полузащитник перешел в «Ливерпуль» в 2015 году из «Манчестер Сити». Несмотря на то, что сейчас Милнер является игроком ротации и не часто появляется в стартовом составе, в клубе считают, что его опыт пригодится команде в следующем сезоне.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 22 матча и отдал 1 результативную передачу.