Эланга о Роналду: Очень важно иметь такого человека в команде

Молодой нападающий «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланга поделился с журналистами своим мнением по поводу звёздного одноклубника Криштиану Роналду.

Эланга сказал, что португальский футболист прекрасно знает, что нужно сделать для того, чтобы добраться до вершины. Молодой форвард отметил, что он старается как можно чаще общаться с Криштиану, спрашивает у него советы и во всём старается равняться на звёздного одноклубника. Энтони добавил, что очень важно иметь такого человека в команде.

Напомним, что в этом сезоне Криштиану Роналду провёл в АПЛ 28 встреч, в которых забил 17 голов и сделал три результативные передачи.