Полузащитник Деклан Райс заявил, что игнорирует слухи о его уходе из «Вест Хэма». Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Челси» заинтересованы в приобретении 23-летнего игрока.

В этом сезоне Райс играет ключевую роль в успехах «Вест Хэма». Клуб вышел в полуфинал Лиги Европы, а также продолжает борьбу за попадание в топ-6 в АПЛ. «Манчестер Юнайтед» готов побить собственный трансферный рекорд, чтобы заполучить игрока.

Однако, в интервью Sky Sports Райс заявил, что старается не обращать внимание на слухи о его возможном переходе.

В этом сезоне опорный полузащитник провел в АПЛ 33 матча, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.