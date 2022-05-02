Бербатов: Роналду не будет виноват, если «Манчестер Юнайтед» не попадёт в топ-4

Болгарский экс-форвард Димитар Бербатов высказался по поводу звёздного португальского нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Бербатов заявил, что 37-летний португальский футболист очень здорово выступает для своего возраста. Экс-игрок отметил, что Криштиану продолжает показывать игру высочайшего уровня и всё ещё много забивает, так что, если «красные дьяволы» в итоге не попадут в топ-4 АПЛ по итогам сезона, то Роналду в этом точно не будет виноват.

Напомним, что в этом сезоне Криштиану Роналду провёл в английском чемпионате 28 поединков, в которых отметился 17 забитыми мячами и тремя ассистами.