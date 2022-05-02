Жоржиньо выдвинул требования «Ювентусу»

Опорный полузащитник лондонского «Челси» и сборной Италии Жоржиньо может продолжить свою карьеру в Серии А. В услугах хавбека заинтересовано руководство туринского «Ювентуса», которое уже начало переговоры с представителями футболиста.

Как сообщил в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо, сторона Жоржиньо уже выдвинула условия боссам «старой синьоры». Полузащитник готов принять предложение, если с ним будет подписан контракт минимум на три года.

Текущий контракт опорника с «Челси» рассчитан до середины 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 45 миллионов евро.