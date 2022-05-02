Полузащитник Гранит Джака снова захотел капитанскую повязку в «Арсенале».

Джака был отстранен от должности капитана «канониров» в ноябре 2019 года после конфликта с болельщиками клуба. С тех пор швейцарского полузащитника неоднократно связывали с уходом с «Эмирейтс» и недавно он признался, что его «уже собрал чемоданы», прежде чем главный тренер «Арсенала» Микель Артета убедил его остаться в январе 2020 года.

Недавно в разговоре со Sky Sports он сообщил, что готов снова стать капитаном:

«Никогда не говори никогда. Я снова готов к этому», - сказал полузащитник «канониров».

В этом сезоне Джака провел в АПЛ 23 матча, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.