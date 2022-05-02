Раскрыта зарплата Кристенсена в «Барселоне»

Каталонская «Барселона» усилит оборонительную линию датским защитником Андреасом Кристенсеном. В Испании уверены, что эта сделка состоится в летнее трансферное окно.

Уже названа заработная плата, которую будет получать на «Камп Ноу» 26-летний футболист. По информации AS, стороны подпишут пятилетнее соглашение, по условиям которого Андреас пополнит свой банковский счет на 25 миллионов евро – пять миллионов в год.

В стан каталонского топ-клуба Кристенсен перейдет на правах свободного агента, поскольку его контракт с «пенсионерами» подходит к завершению в конце сезона-2021/2022.