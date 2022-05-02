«Арсенал» гарантировал себе еврокубки на следующий сезон

Лондонский «Арсенал» после трудовой победы над «Вест Хэмом» гарантировал себе место в еврокубках на следующий сезон.

Подопечные Микеля Артеты переиграли «молотобойцев» со счётом 2:1 и уже точно гарантировали себе участие в еврокубках в следующем сезоне. На данный момент «канониры» занимают четвёртую позицию в турнирной таблице английского чемпионата. «Арсенал» сражается за зону Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» Антонио Конте.

Напомним, что в прошлом году футболисты «Арсенала» заняли восьмую строчку в АПЛ и не сумели выйти в еврокубки.